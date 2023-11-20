Неповнолітній у Селидовому поширював психотропні речовини

У неповнолітнього підозрюваного поліцейські вилучили 658 закладок із психотропною речовиною «альфа-PVP». Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить півмільйона гривень. Про це повідомляє поліція Донецької області.



Під час несення служби правоохоронці Селідового зупинили для перевірки документів 16-річного хлопця. З'ясувалося, що він має наркотичну речовину та займається поширенням психотропів на території міста.



Неповнолітній розповів, що знайшов підробіток у телеграм-каналі. Від оператора він отримував фото «майстер-скарбу» із психотропною речовиною, забирав «товар» та робив закладки по місту. За кожну закладку кур'єр отримував 100 гривень. До вителів він встиг зробити 10 закладок, які були вилучені.

За фактом порушено кримінальне провадження. Суд обрав порушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.