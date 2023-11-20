Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 100 млн долларов

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в области безопасности и обороны. Об этом сегодня сообщили в Пентагоне.

«Этот пакет включает в себя дополнительные возможности противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свою свободу от продолжающейся агрессивной войны России», — сказано в сообщении.

Этот пакет стоимостью $100 млн включают в себя: зенитные ракеты Stinger; одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы; артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм; ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию; подрывные боеприпасы для расчистки препятствий; снаряжение для холодной погоды; запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры по поддержке Украины, приняв запрос президента о дополнительном финансировании», — подчеркнули в Министерстве обороны США.

Ранее сообщалось, что еще в течение некоторого времени США смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы.