США смогут продолжать отправлять Украине оружие еще некоторое время — СМИ

Еще в течение некоторого времени США смогут отправлять Украине оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.

Представители Пентагона заявили, что сейчас они «дозируют» помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается. Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержки.

Несмотря на растущие проблемы, официальные лица, прибывшие в Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, рассказали о возможностях военной поддержки Украины.

По их мнению, Вашингтон сможет продолжать отправлять помощь, в частности оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы, которые стали краеугольным камнем военной стратегии Украины, «по крайней мере в течение некоторого времени».

Чиновники Пентагона также во время своего визита в Киев надеются узнать больше от украинских лидеров о том, как будет развиваться их стратегия войны против России накануне зимы.

Напомним, глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате «Рамштайн». В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он намерен обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.