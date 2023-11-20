Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 100 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки та оборони. Про це сьогодні повідомили у Пентагоні.

«Цей пакет включає додаткові можливості протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свою свободу від агресивної війни Росії, що триває», — сказано в повідомленні.

Цей пакет вартістю $100 млн включають: зенітні ракети Stinger; одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси; артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм; ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW); протитанкові комплекси Javelin та АТ-4; понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї; підривні боєприпаси для розчищення перешкод; спорядження для холодної погоди; запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Допомога у забезпеченні безпеки України — це розумна інвестиція у нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Вкрай важливо, щоб Конгрес вжив заходів щодо підтримки України, вживши запит президента про додаткове фінансування», — наголосили в Міністерстві оборони США.

Раніше повідомлялося, що ще протягом деякого часу США матимуть змогу відправляти Україні зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси.