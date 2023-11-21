В результате удара по Харьковщине погиб мужчина

Оккупационные войска РФ сегодня утром, 21 ноября, обстреляли Харьковскую область, в частности, поселок Казачья Лопань. Один гражданский погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Сегодня утром в результате обстрела поселка Казачья Лопань был поврежден частный жилой дом, произошел пожар», — написал он.



По словам главы региона, после ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.



Напомним, российские оккупационные войска нанесли серию ударов, по предварительным данным, С-300 по Чугуевскому району Харьковской области.