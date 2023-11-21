Внаслідок удару по Харківщині загинув чоловік

Окупаційні війська РФ сьогодні вранці, 21 листопада, обстріляли Харківську область, зокрема селище Козача Лопань. Один цивільний загинув. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні вранці внаслідок обстрілу селища Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа», — написав він.



За словами глави регіону, після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка.



Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали серії ударів, за попередніми даними, С-300 по Чугуївському району Харківської області.