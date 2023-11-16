Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины

16 ноября 2023, 08:25

Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины

Российские оккупационные войска нанесли серию ударов, по предварительным данным, С-300 по Чугуевскому району Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно — ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Напомним, в результате российского ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области число погибших возросло до двух. Еще три человека ранены.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Обстрел Харьковская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 ноября
21:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты создают избирательные комиссии для выборов президента РФ
20:47
Партизаны обнаружили под Мангушем базу военных РФ со складом горючего и РСЗВ
15:37
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на захваченных территориях
14:35
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал местный житель
14:21
Россияне завозят на оккупированные территории мигрантов, они создали криминальные группы — ЦНС
13:50
Доцент университета корректировал удары по Харькову — СБУ
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
20:12
Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями
18:27
Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский
17:23
Появились свидетельства грубых издевательств российских военных над сослуживцами
15:27
С наступлением холодов на оккупированной Луганщине электросети не выдерживают нагрузок
14:36
«Новый за 9 тысяч, подержанный за 4»: в оккупированном Мариуполе на рынке продают пистолеты
13:49
«Платят пенсии по законам РФ»: двух должностных лиц из оккупированной Луганщины будут судить за коллаборационизм
12:24
Многолетний «мэр» оккупированного Луганска сбежал в Россию
12:10
В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
все новости
09:23
Под завалами в Селидово могут быть еще два человека — ГСЧС
09:05
Спортсмен из Рубежного в третий раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
08:26
За сутки военные РФ убили двух жителей Донецкой области, пятерых ранили
08:25
Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины
08:13
Оккупанты за сутки выпустили более полутысячи снарядов по Херсонщине
08:01
Фарион будет судиться со «Львовской политехникой»
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 ноября
22:30
Впервые в истории. Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО
22:06
Пограничники с дронов уничтожили «автопарк» оккупантов в Харьковской области
21:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты создают избирательные комиссии для выборов президента РФ
21:07
Фарион уволили из «Львовской политехники»
20:47
Партизаны обнаружили под Мангушем базу военных РФ со складом горючего и РСЗВ
20:23
Чехия заморозит все активы России на своей территории — МИД
19:53
Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении, за сутки выпустили почти полсотни дронов-камикадзе
19:34
195 тысяч рублей за убийства украинцев: будут судить трех оккупантов из Донецкой области
18:53
Присвоил 43 миллиона гривен: подозреваемого в хищении денег минобороны задержали в Греции
18:33
Расследователи подтвердили российское гражданство митрополита Святогорской лавры
17:42
Химикаты, батареи, фольга: ЕС готовит новые ограничения для РФ
16:57
В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное дело
16:20
Жительница Дружковки отметила 101-й день рождения
все новости
ВИДЕО
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Оккупанты атаковали город Селидово. Фото: Новости Донбасса В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
15 ноября, 13:25
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10
О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум» О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
14 ноября, 23:30
Столб дыма в Буденовском районе Донецка. Кадр с видео В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
14 ноября, 12:10
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама