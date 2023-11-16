Ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины

Российские оккупационные войска нанесли серию ударов, по предварительным данным, С-300 по Чугуевскому району Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно — ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Напомним, в результате российского ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области число погибших возросло до двух. Еще три человека ранены.