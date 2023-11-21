Оккупанты обстреляли Донетчину: глава ОВА показал последствия ударов

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российская армия на протяжение суток атаковала Донецкую область, в результате чего есть значительные повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«На Донецком направлении 1 человек погиб в Михайловке Новогродовской громаде - россияне попали на территорию шахты, повредили 7 зданий, 14 легковушек и 5 автобусов. Среди ночи враг ударил ракетами по Селидову — ранены 6 человек, повреждены 3 корпуса больницы», — написал он.



Кроме того, на Горловском направлении повреждены 2 частных дома и 3 нежилых сооружения в Часовоярской громаде.



Также на Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады, 4 раза обстреляна Лиманская громада.



Напомним, 20-го ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего шестеро жителей города Селидово были ранены, а один человек в Михайловке — убит.