Окупанти обстріляли Донеччину: голова ОВА показав наслідки ударів

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російська армія протягом доби атакувала Донецьку область, внаслідок чого є значні пошкодження. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Михайлівці Новогродівської громади — росіяни поцілили на територію шахти, пошкодили 7 будівель, 14 легковиків і 5 автобусів. Серед ночі ворог ударив ракетами по Селидовому — поранено 6 людей, пошкоджено 3 корпуси лікарні», — написав він.



Крім того, на Горлівському напрямку пошкоджено 2 приватні будинки і 3 нежитлові споруди у Часовоярській громаді.



Також на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, 4 рази обстріляна Лиманська громада.



Нагадаємо, 20 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого шістьох жителів міста Селидове було поранено, а одну людину в Михайлівці — вбито.