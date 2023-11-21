В изоляторе Горностаевки умер бывший украинский военнослужащий

После допроса российскими силовиками в здании «МВД» в оккупированной Горностаевке умер 27-летний бывший украинский военнослужащий. Об этом информирует российский телеграм-канал ASTRA.



Предположительно, его запытали до смерти. По данным ASTRA, в здании так называемого «ОМВД РФ Горностаевский», в помещении бывшего ИВС, 20 ноября умер украинец Руслан Руснак.



Судя по его профилю в социальных сетях, ранее он служил в украинской армии. Руслана задержали в оккупированной Горностаевке Херсонской области утром 20 ноября.



Его доставили в здание «МВД» на улице Торговая, 12, которое 13 ноября атаковали беспилотники. Мужчину якобы подозревали в том, что это он передал ВСУ информацию о расположении здания, хотя его адрес и точная геолокация находятся в свободном доступе в интернете.



Уже в 16 часов после многочасового допроса российскими силовиками 27-летний Руслан Руснак скончался прямо в здании «МВД» оккупированного посёлка.



Напомним, что на освобожденной территории Херсонской области было обнаружено 35 незаконных тюрем в которых удерживали граждан Украины.