В ізоляторі Горностаївки помер колишній український військовослужбовець

Після допиту російськими силовиками у будівлі «МВС» в окупованій Горностаївці помер 27-річний колишній український військовослужбовець. Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.



Очевидно, його запитали до смерті. За даними ASTRA, у будівлі так званого «ОМВС РФ Горностаєвський», у приміщенні колишнього ІТТ, 20 листопада помер українець Руслан Руснак.



Судячи з його профілю у соціальних мережах, раніше він служив в українській армії. Руслана затримали в окупованій Горностаївці на Херсонщині вранці 20 листопада.



Його доставили до будівлі «МВС» на вулиці Торговій, 12, яку 13 листопада атакували безпілотники. Чоловіка нібито підозрювали, що це він передав ЗСУ інформацію про розташування будівлі, хоча його адреса та точна геолокація знаходяться у вільному доступі в інтернеті.



Вже о 16 годині після багатогодинного допиту російськими силовиками 27-річний Руслан Руснак помер просто у будівлі «МВС» окупованого селища.



Нагадаємо, що на звільненій території Херсонської області було виявлено 35 незаконних в'язниць, у яких утримували громадян України.