Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои — Сырский

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что у Бахмута продолжаются тяжелые бои. Об этом он сообщил в своем Telegram.



«Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клищиевки. Силы обороны держат оборону и наносят огромные утраты русским войскам, как в технике, так и в живой силе», — написал он.



По его словам, с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожено или повреждено около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.



Сырский отметил, что на Купянском направлении оккупанты продолжают наступательные действия. Так, онистараются выйти в населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск, однако ВСУ отбивают все пробы на данном направлении.



Что касается Лиманского направления, то захватчики стягивают резервы и проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.



Напомним, оккупанты провалили атаку на Клищиевку и Андреевку, Вооруженные силы Украины отразили все атаки россиян.