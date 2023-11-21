Поблизу Бахмута точаться тяжкі бої — Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що у Бахмута тривають важкі бої. Про це він повідомив у своєму Telegram.



«Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі», — написав він.



За його словами, початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» було ліквідовано понад шість з половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько вісімсот одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії.



Сирський зазначив, що Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Так, вони намагаються вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ, однак ЗСУ відбивають усі проби на цьому напрямі.



Що стосується Лиманського напряму, то загарбники стягують резерви та проводять перегрупування, щоб підготуватися до продовження атакуючих дій.



Нагадаємо, окупанти провалили атаку на Кліщіївку та Андріївку, Збройні сили України відбили всі атаки росіян.