Армия РФ пытается атаковать на Бахмутском направлении — Сырский

Оккупанты провалили атаку на Клищиевку и Андреевку, Вооруженные силы Украины отразили все атаки россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.



По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на многих участках фронта.



«Бахмутское направление. Россияне пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Все атаки были отражены. Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута», — написал он.



Кроме того, на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами.



Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.



Напомним, авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.