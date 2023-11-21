В Дании украинские пилоты уже проходят полетную подготовку на F-16 в воздухе — Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16. Об этом он сказал на брифинге 21 ноября.

«Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор», — рассказал Игнат.

Он добавил, что следующим этапом будут самостоятельные полеты на самолетах.

«И тогда уже, соответственно, — полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете», — сказал спикер.

По словам Игната, кроме пилотов, обучающихся в Дании, на F-16 также тренируются в США и Великобритании. Подготовку проходят не только пилоты, но и другие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

Ранее Военно-воздушные силы США подтвердили, что украинские пилоты начали обучение пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в американском штате Аризона.