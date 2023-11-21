У Данії українські пілоти вже проходять польотну підготовку на F-16 у повітрі — Ігнат

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Данії українські пілоти вже проходять підготовку у повітрі з інструкторами на винищувачах F-16. Про це він сказав на брифінгу 21 листопада.

Перед цим були легкомоторні літаки натовського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Нині це вже польоти з інструктором. Щодня може збільшуватись кількість українських пілотів, які проходять підготовку та виконують завдання, які ставить перед ними інструктор», — розповів Ігнат.

Він додав, що наступним етапом будуть самостійні польоти літаками.

«І тоді вже, відповідно, — польоти на бойове застосування для того, щоб вчитися воювати цим літаком», — сказав спікер.

За словами Ігната, крім пілотів, які навчаються у Данії, на F-16 також тренуються у США та Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші спеціалісти, наземний персонал, офіцери бойового управління та інженерно-авіаційної служби.

Раніше Військово-повітряні сили США підтвердили, що українські пілоти розпочали навчання пілотуванню винищувачів-бомбардувальників F-16 в американському штаті Арізона.