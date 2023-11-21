Благотворительный фонд передал четыре машины управлению ГСЧС Одесской области

Помощь из Нидерландов передал благотворительный фонд The Howard G. Buffett Foundation. Фото: Facebook

Четыре автомобиля получили одесские спасатели от благотворительного фонда The Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.



«Очередное техническое усиление для одесских пожарных от наших друзей и партнеров из Нидерландов. Четыре автоцистерны, которые уже очень скоро станут на вооружение пожарных подразделений», — заявили в Главном управлении ГСЧС Украины Одесской области.



Ранее, 18 ноября, ГСЧС Донецкой области провели первое мероприятие по минной безопасности в одном из населенных пунктов Покровского района.