В Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности»

18 ноября ГСЧС Донецкой области провели первое мероприятие по минной безопасности в одном из населенных пунктов Покровского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.
Всем присутствующим с помощью проектора и 3D макетов спасатели продемонстрировали и рассказали о самых распространенных видах взрывоопасных предметов, наиболее часто встречающихся в нашем регионе, обратили внимание на маркировочные знаки, обозначающие опасный участок.
Отдельный вопрос — алгоритм действий в случае обнаружения взрывоопасного или похожего на него предмета:
«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области
«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области
«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области
«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области
В конце мероприятия спасатели вручили всем присутствующим тетради, информационные буклеты, комиксы «Суперкоманда против мин» и раскраски по теме.
Напомним, для спасения младенцев в Покровском перинатальном центре идет подготовка к открытию отремонтированного отделения второго этапа выхаживания и реабилитации новорожденных детей.