В Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности»

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

18 ноября ГСЧС Донецкой области провели первое мероприятие по минной безопасности в одном из населенных пунктов Покровского района.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.



Всем присутствующим с помощью проектора и 3D макетов спасатели продемонстрировали и рассказали о самых распространенных видах взрывоопасных предметов, наиболее часто встречающихся в нашем регионе, обратили внимание на маркировочные знаки, обозначающие опасный участок.



Отдельный вопрос — алгоритм действий в случае обнаружения взрывоопасного или похожего на него предмета:

остановись, оглянись

не трогай

отойди по своим следам обратно в безопасное место

предупредите других об опасности

позвони в Службу спасения «101»

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

В конце мероприятия спасатели вручили всем присутствующим тетради, информационные буклеты, комиксы «Суперкоманда против мин» и раскраски по теме.



Напомним, для спасения младенцев в Покровском перинатальном центре идет подготовка к открытию отремонтированного отделения второго этапа выхаживания и реабилитации новорожденных детей.