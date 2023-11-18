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В Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности»

18 ноября 2023, 15:22

В Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности»

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области «Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

18 ноября ГСЧС Донецкой области провели первое мероприятие по минной безопасности в одном из населенных пунктов Покровского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

Всем присутствующим с помощью проектора и 3D макетов спасатели продемонстрировали и рассказали о самых распространенных видах взрывоопасных предметов, наиболее часто встречающихся в нашем регионе, обратили внимание на маркировочные знаки, обозначающие опасный участок.

Отдельный вопрос — алгоритм действий в случае обнаружения взрывоопасного или похожего на него предмета:

  • остановись, оглянись
  • не трогай
  • отойди по своим следам обратно в безопасное место
  • предупредите других об опасности
  • позвони в Службу спасения «101»

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области

«Мобильный класс по минной безопасности». Фото: ГСЧС Донецкой области
В конце мероприятия спасатели вручили всем присутствующим тетради, информационные буклеты, комиксы «Суперкоманда против мин» и раскраски по теме.

Напомним, для спасения младенцев в Покровском перинатальном центре идет подготовка к открытию отремонтированного отделения второго этапа выхаживания и реабилитации новорожденных детей.

 

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