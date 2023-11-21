Благодійний фонд передав чотири машини управлінню ДСНС Одеської області

Допомогу з Нідерландів передав благодійний фонд The Howard G. Buffett Foundation. Фото: Facebook

Чотири автомобілі одержали одеські рятувальники від благодійного фонду The Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.



«Чергове технічне посилення для одеських пожежників від наших друзів та партнерів із Нідерландів. Чотири автоцистерни, які вже скоро стануть на озброєння пожежних підрозділів», — заявили в Головному управлінні ДСНС України Одеської області.



Раніше, 18 листопада, ДСНС Донецької області провели перший захід з мінної безпеки в одному із населених пунктів Покровського району.