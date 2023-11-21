В Краматорске патрульные помогли женщине, которая была в беспомощном состоянии

В Краматорске полицейский экипаж заметил на проезжей части Академической улицы женщину, которая сидела на асфальте и нуждалась в помощи. Об этом сообщает патрульная полиция Краматорска и Славянска.

Как рассказывают в полиции, событие произошло вечером, после 21 часов. Погода резко ухудшилась и сколько времени 83-летняя гражданка просидела на морозе, неизвестно, но самостоятельно позвать на помощь уже не было сил.

Патрульные Сергей Гуков, Антон Чуйко и Герман Хоружий пришли на помощь. Женщина явно имела признаки переохлаждения и нарушения речи.

Полицейские привели ее в сознание и вызвали на место медиков, которые госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.