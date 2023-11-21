У Краматорську патрульні допомогли жінці, яка була у безпорадному стані

У Краматорську поліцейський екіпаж помітив на проїжджій частині Академічної вулиці жінку, яка сиділа на асфальті та потребувала допомоги. Про це повідомляє патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

Як розповідають у поліції, подія сталася увечері, після 21 години. Погода різко погіршилася і скільки часу 83-річна громадянка просиділа на морозі, невідомо, але самостійно покликати на допомогу вже не було сил.

Патрульні Сергій Гуков, Антон Чуйко та Герман Хоружій прийшли на допомогу. Жінка явно мала ознаки переохолодження та порушення мови.

Поліцейські привели її до тями і викликали на місце медиків, які госпіталізували для надання кваліфікованої допомоги.