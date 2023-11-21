Залог народного депутата в сумме более 50 млн грн передали ВСУ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП о взыскании 56 млн грн залога на ВСУ с народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Во вторник, 21 ноября 2023 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн, который был внесен за народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци".

Суд постановил перечислить эти средства на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.