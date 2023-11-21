Заставу народного депутата у сумі понад 50 млн грн передали ЗСУ

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП про стягнення 56 млн грн застави на ЗСУ з народного депутата, звинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У вівторок, 21 листопада 2023 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про звернення до доходу держави застави у розмірі 56 млн грн, який було внесено за народного депутата, звинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці".

Суд ухвалив перерахувати ці кошти на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

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