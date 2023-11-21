Семье погибшего бойца ВСУ помогли эвакуироваться с оккупированной территории Луганской области

Из оккупированной Луганской области помогли эвакуироваться семье погибшего защитника Украины. Военный погиб в результате авиаобстрела в первый день полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

Погибший воин был офицером 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Семья парня проживала на территории, которую противник оккупировал в первые дни войны.

Потому мать, бабушка и младший брат не успели уехать, чтобы проститься с Героем в Днепре.

Семья скрывались от преследований россиян в Луганской области.

Осенью 2023-го решили уехать. Тщательно готовились в течение двух месяцев. Эвакуироваться помогали волонтеры из Старобельщины.

В настоящее время вся семья находится на подконтрольной Украине территории.