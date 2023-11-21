Сім'ї загиблого бійця ЗСУ допомогли евакуюватися з окупованої території Луганської області

З окупованої Луганської області допомогли евакуюватись сім'ї загиблого захисника України. Військовий загинув внаслідок авіаобстрілу у перший день повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Загиблий воїн був офіцером 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Сім'я хлопця мешкала на території, яку противник окупував у перші дні війни.

Тому мати, бабуся та молодший брат не встигли поїхати, щоб попрощатися з Героєм у Дніпрі.

Сім'я ховалися від переслідувань росіян у Луганській області.

Восени 2023-го вирішили поїхати. Ретельно готувалися упродовж двох місяців. Евакуюватись допомагали волонтери зі Старобільщини.

Наразі вся родина знаходиться на підконтрольній Україні території.