Мариупольцам в оккупации присылают квитанции за неоказанные коммунальные услуги

В оккупированном Мариуполе жителям начинают разносить квитанции за потребленную электроэнергию и информацию о плате за отопление. Люди возмущены качеством предоставления услуг. Также жители опасаются, что заставят платить за неполученные услуги.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мариупольцы жалуются, что у большинства домов вообще нет света и отопления.

Кроме того, жители возмущены, что им приходится платить электроэнергию, используемую ремонтниками во время строительных работ в доме. И при отоплении с момента установления оккупантами полного контроля над городом.