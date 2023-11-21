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Маріупольцям в окупації надсилають квитанції за ненадані комунальні послуги

21 листопада 2023, 22:17

Маріупольцям в окупації надсилають квитанції за ненадані комунальні послуги

В окупованому Маріуполі мешканцям починають розносити квитанції за спожиту електроенергію та інформацію про плату за опалення. Люди обурені якістю надання послуг. Також мешканці побоюються, що змусять платити за неотримані послуги.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольці скаржаться, що більшість будинків взагалі не мають світла та опалення.
Крім того, мешканці обурені, що їм доводиться платити електроенергію, яку використовують ремонтники під час будівельних робіт у будинку. І за опалення з моменту встановлення окупантами повного контролю над містом.

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