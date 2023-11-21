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Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины — СМИ

21 ноября 2023, 22:56

Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины — СМИ

Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Части из них выезд за границу официально запрещен. Об этом написало австрийское издание Exxpress.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала войны Украину покинули около 6,3 млн граждан. Однако большинство из них — женщины и дети.

В Евростате говорят, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, по возрасту подпадающих под призыв.

В частности, только в Германию, по данным Федерального МВД, с начала войны 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 мужчины все еще находятся там и сегодня.

Эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч человек не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация и в Австрии — туда выехали не менее 14 тысяч украинских мужчин с поддельными документами или пользуясь «услугами» контрабандистов.

Отмечается, что некоторые мужчины заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе.

Напомним, на контрольно-пропускных пунктах больше не будут принимать документы в приложении «Дія». Такая информация появилась в некоторых украинских медиа. В ответ Государственная пограничная служба заявила, что в таком виде их не принимали и ранее. 

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