Понад півмільйона чоловіків призовного віку поїхали з України — ЗМІ

Понад півмільйона чоловіків призовного віку виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Частині з них виїзд за кордон офіційно заборонено. Про це пише австрійське видання Exxpress.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з моменту початку війни Україну залишили близько 6,3 млн. громадян. Проте більшість із них — жінки та діти.

У Євростаті кажуть, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під заклик.

Зокрема, лише до Німеччини, за даними Федерального МВС, з початку війни 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них 189484 чоловіки все ще знаходяться там і сьогодні.

Ці дані охоплюють лише тих, хто зареєстрований офіційно. У МВС Німеччини вважають, що ще 100 тисяч людей не зареєстровані та перебувають у країні нелегально.

Схожа ситуація і в Австрії — туди виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків із підробленими документами чи користуючись «послугами» контрабандистів.

Зазначається, що деякі чоловіки заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їхню непридатність до військової служби.

Нагадаємо, на контрольно-пропускних пунктах більше не прийматимуть документів у додатку «Дія». Така інформація з'явилася у деяких українських медіа. У відповідь Державна прикордонна служба заявила, що у такому вигляді їх не ухвалювали і раніше.