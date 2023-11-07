Подходят ли документы в «Дії» для пересечения границы? Ответ Госпогранслужбы

Граница между Украиной и Польшей, КПП «Смильныця-Кросьценко». Фото: Мария Шевцив

На контрольно-пропускных пунктах больше не будут принимать документы в приложении «Дія». Такая информация появилась в некоторых украинских медиа. В ответ Государственная пограничная служба заявила, что в таком виде их не принимали и ранее. Какие документы нужно предъявлять на КПП только в оригинале и одинаковые ли условия на всех пунктах пропуска, разбирались журналисты «Новостей Донбасса».





Для прохода КПП на границе — загранпаспорт должен быть физически в наличии

25 октября информационное агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало интервью с начальником одного из отделов Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорем Матвийчуком.



Журналисты поинтересовались у него, можно ли по документам в приложении «Дія» пересечь границу.



«Загранпаспорт должен быть физически. Однако мы можем принять документы в «Дії», которые, например, подтверждают, что у человека есть инвалидность. Паспорт в «Дії» может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы», — сказал Матвийчук.



Несмотря на такой, вполне однозначный ответ, некоторые СМИ, ссылаясь на Госпогранслужбу, сообщили, что пересечь границу только с документами в «Дії» больше нельзя.



Эту информацию сразу же опровергли и в пресс-службе самого приложения и в пограничной службе. Здесь подчеркнули — электронный документ не приравнивается к бумажному.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: ГПСУ

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, «Е-паспорт» или паспорт для выезда за границу, который есть в приложении «Дія», никогда законодательством не был определен, как документ для пересечения границы.



«И раньше пограничники по приложению «Дія» по паспортным документам не осуществляли оформление людей во время их пропуска через границу. Собственно, у гражданина, который хочет пересечь границу, должен быть физически паспорт на руках», — отметил Демченко.

«Дія» упрощает идентификацию человека, но не пересечение границы

Паспорта в приложении лишь помогают пограничникам идентифицировать личность. Это лишь дополнительный инструмент в определенных случаях. Какие же документы на КПП можно показать только в «Дії»? И на каких условиях их могут принять?



Например, у мужчины трое детей. Чтобы пересечь границу, он может предъявить свидетельства о рождении этих детей в «Дії». Но, если у пограничников возникнут сомнения в достоверности информации, они все равно проведут дополнительную проверку.



Параллельно Госпогранслужба напоминает и о тех документах, которые на период действия военного положения не нужны.



«В отношении лиц до 16 лет, то правилами определено, что не требуется на время действия военного положения доверенность или согласие другого родителя, когда ребенок следует с одним из родителей», — объяснил спикер ГПСУ.



Андрей Демченко также добавил, что для граждан Украины после 16 лет это может быть самостоятельное пересечение границы. Но здесь надо родителям учитывать условия въезда в разные страны, поскольку не все страны рассматривают 16-летних граждан, как совершеннолетних.

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Где не действуют общие правила пересечения границы?

Такие правила действуют на всех контрольно-пропускных пунктах. Исключение — КПП на границе с Россией и Беларусью, а также на приднестровском сегменте границы с Молдовой. Решением Кабинета министров почти все они закрыты.



Там не совершаются пропускные операции в их классическом виде. Единственный пункт пропуска на границе с РФ, который частично работает, если Россия его не закрывает — «Колотиловка-Покровка» в Сумской области, но через него можно только въехать в Украину.

Единственный рабочий КПП на границе с РФ «Колотиловка-Покровка». Фото: Росгранстрой

«Но все граждане Украины, которые в результате войны были вынуждены выехать на территорию России или сейчас с временно оккупированных территорий вынуждены выбирать Россию как транзит, чтобы вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, они могут в любом направлении вернуться на территорию Украины. В том числе и на направлении, где закрыты пункты пропуска и собственно там не совершаются пропускные операции», — заверил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



Чтобы попасть в Украину с оккупированных территорий, нужно ехать через страны Евросоюза. Либо же через КПП «Колотиловка-Покровка». Россия пропускает украинцев только через этот пункт.



Поэтому многие выбирают именно такой вариант. А Госпогранслужба подчеркивает, что всех граждан Украины, которые доедут до КПП в Сумской области, конечно, пропустят несмотря на то, что он не функционирует в полном объеме.



Даже если у человека недостаточно документов, дающих право на пересечение границы, на КПП обязательно проведут идентификацию личности.