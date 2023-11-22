В Краматорске отказались устанавливать новогоднюю елку: причина

В Краматорске Донецкой области не планируют устанавливать новогоднюю елку. Об этом рассказал начальник управления информационной политики Краматорской ГВА Игорь Еськов, передает «Суспільне».



По словам чиновника, власти города такое решение приняла из-за опасности российских обстрелов.



«К ней будут сходиться люди, будет толпа. Это может стать целью для российских ракетных обстрелов», — отметил Еськов.



Начальник добавил, что местные власти могли бы установить елку, однако, по его мнению, ситуация в регионе не позволяет этого сделать.



Напомним, в свою очередь глава Славянской ГВА Вадим Лях сообщил, что на центральной площади города в этом году установят новогоднюю елку.