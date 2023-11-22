У Краматорську відмовилися встановлювати новорічну ялинку: причина

У Краматорську на Донеччині не планують встановлювати новорічну ялинку. Про це розповів начальник управління інформаційної політики Краматорської МВА Ігор Єськов, передає «Суспільне».



За словами чиновника, влада міста таке рішення ухвалила через небезпеку російських обстрілів.



«До неї сходитимуться люди, буде натовп. Це може стати метою для російського ракетного обстрілу», — зазначив Єськов.



Начальник додав, що місцева влада могла б встановити ялинку, проте, на його думку, ситуація в регіоні не дозволяє цього зробити.



Нагадаємо, у свою чергу голова Слов'янської МВА Вадим Лях повідомив, що на центральній площі міста цього року встановлять новорічну ялинку.