ВСУ удерживают плацдарм в районе села Крынки — британская разведка

На юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр. Об этом сообщают аналитики британской разведки.



Наземные бои характеризовались беспорядочными столкновениями пехотинцев и артиллерийскими перестрелками на сложной лесистой местности.



Украина особенно эффективно использует небольшие ударные беспилотные летательные аппараты, в то время как российские ВКС проводят значительное количество вылетов для поддержки своих войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской ПВО.



Бои вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые крупные сражения войны, но российские лидеры сочтут их крайне неудачными, считают аналитики Минобороны Великобритании.



Ранее аналитики Института изучения войны сообщали о перемещении ограниченного числа военной техники Силами обороны Украины на левый берег Херсонской области.