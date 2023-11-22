ЗСУ утримують плацдарм у районі села Кринки — британська розвідка

На півдні України точаться бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі річки Дніпро. Про це повідомляють аналітики британської розвідки.



Наземні бої характеризувалися безладними зіткненнями піхотинців та артилерійськими перестрілками на складній лісистій місцевості.



Україна особливо ефективно використовує невеликі ударні безпілотні літальні апарати, тоді як російські ВКС проводять значну кількість вильотів для підтримки своїх військ, переважно запускаючи боєприпаси з-за меж досяжності української ППО.



Бої навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни, але російські лідери визнають їх вкрай невдалими, вважають аналітики Міноборони Великобританії.



Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про переміщення обмеженої кількості військової техніки Силами оборони України на лівий берег Херсонської області.