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Украина получила десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС

22 ноября 2023, 14:10

Украина получила десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС

Сегодня, 22 ноября, Минфин Украины получил десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 1,5 млрд. евро. Соответствующая информация появилась на сайте министерства финансов. 

В 2023 году в госбюджет Украины поступило уже 16,5 млрд евро льготных заемных средств. Общий объем финансирования в рамках программы предусмотрен в 18 млрд. евро.

Ожидается, что последний транш макрофинансовой помощи на 2023 год Украина получит до конца декабря текущего года при выполнении Украиной согласованных сторонами условий структурной политики.

Европейский Союз является одним из ключевых доноров финансовой помощи для Украины. С начала полномасштабной войны общий объем бюджетной поддержки составляет 23,7 млрд евро.

«Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, что позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность в турбулентных условиях военного положения», – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что Организация Объединенных Наций, правительство Украины, Всемирный банк и Европейский Союз подсчитали, сколько денег понадобится, чтобы восстановить страну после войны. 

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