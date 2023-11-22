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Україна отримала десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС

22 листопада 2023, 14:10

Україна отримала десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС

Сьогодні, 22 листопада, Мінфін України отримав десятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік у розмірі 1,5 млрд євро. Відповідна інформація з'явилась на сайті міністерства фінансів.

У 2023 році до держбюджету України надійшло вже 16,5 млрд євро пільгових позикових коштів. Загальний обсяг фінансування в рамках програми передбачено 18 млрд євро.

Очікується, що останній транш макрофінансової допомоги на 2023 рік отримає Україна до кінця грудня поточного року при виконанні Україною погоджених сторонами умов структурної політики.

Європейський Союз є одним із ключових донорів фінансової допомоги для України. З початку повномасштабної війни загальний обсяг бюджетної підтримки становить 23,7 млрд євро.

«Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, що дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність у турбулентних умовах воєнного стану», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що Організація Об'єднаних Націй, уряд України, Світовий банк та Європейський Союз підрахували скільки грошей знадобиться, щоб відновити країну після війни.

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