В результате атаки на военную машину в Донецке пострадали две девочки и пожарные

Сегодня, 22 ноября, во временно оккупированном Донецке был сброшен взрывоопасный предмет с дрона. Двое несовершеннолетних детей получили ранения. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 (магазин «Калинка») ранены две девочки 2009 года рождения», — написал он.



Обновлено. В результате повторной атаки беспилотника в Кировском районе Донецка ранены 4 пожарных, сообщает МЧС России.



Также стали известны другие подробности первой атаки, в которой пострадали дети.



На опубликованном российским прокремлевским телеграм-каналом Readovka видео очевидица рассказала, что около 15:00 дрон сбросил взрывчатку на машину.



На другом видео видно, что в результате атаки сгорел УАЗ 3151 — на таких внедорожниках обычно ездят военные.



Девочки, которые находились рядом с магазином, пострадали.



Напомним, 21 ноября двое людей пострадали в Донецке. Также известно о повреждениях.