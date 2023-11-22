Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники

Сьогодні, 22 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку було скинуто вибухонебезпечний предмет з дрону. Двоє неповнолітніх дітей дістали поранення. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін у своєму телеграм-каналі.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з ворожого безпілотного літального апарату в Кіровському районі на кінцевій зупинці автобусного маршруту № 41 (магазин «Калинка») поранено дві дівчинки 2009 року народження», — написав він.



Оновлено. Внаслідок повторної атаки безпілотника в Кіровському районі Донецька поранено 4 пожежників, повідомляє МНС Росії.



Також стали відомі інші подробиці першої атаки, де постраждали діти.



На опублікованому російським прокремлівським телеграм-каналом Readovka відео очевидка розповіла, що близько 15:00 дрон скинув вибухівку на машину.



На іншому відео видно, що в результаті атаки згорів УАЗ 3151 — на таких позашляховиках зазвичай їздять російські військові.



Дівчатка, які були поруч із магазином, постраждали.



Нагадаємо, 21 листопада двоє людей постраждали у Донецьку. Також відомо про пошкодження.