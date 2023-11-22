В Харьковской области задержан российский агент с псевдонимом «Лексус»

Правоохранители задержали в Харьковской области российского агента, который сливал оккупантам оборонные позиции украинских войск на границе с РФ. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в июле 2023 года с жителем города Волчанск через Телеграм связался представитель ФСБ РФ и предложил ему за денежное вознаграждение конфиденциальное сотрудничество. Мужчина согласился на это предложение.

Чтобы убедиться в позиции агента, российский куратор сказал, что для сотрудничества необходима расписка. В целях конспирации он избрал оперативный псевдоним «Лексус».



Подозреваемый систематически направлял информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной общины. Также помогал врагу, корректируя огонь.



Гражданину доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.