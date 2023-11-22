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У Харківській області затримано російського агента з псевдонімом «Лексус»

22 листопада 2023, 17:32

У Харківській області затримано російського агента з псевдонімом «Лексус»

Правоохоронці затримали на Харківщині російського агента, який зливав окупантам оборонні позиції українських військ на кордоні з РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2023 року з жителем міста Вовчанськ через Телеграм зв'язався представник ФСБ РФ і запропонував йому за грошову винагороду конфіденційну співпрацю. Чоловік погодився на цю пропозицію.

Щоб переконатися в позиції агента, російський куратор сказав, що для співпраці потрібна розписка. З метою конспірації він обрав оперативний псевдонім "Лексус".

Підозрюваний систематично направляв інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. Також допомагав ворогові, коригуючи вогонь.

Громадянину доповідено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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