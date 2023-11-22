В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии

В среду, 22 ноября, «Укрэнерго» зафиксировал дефицит электроэнергии в Украине. Об этом сообщили на странице компании.

В настоящее время диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

Есть три основные причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС;

В компании отмечают, что экспорт сегодня осуществлялся в ночные часы минимального потребления в Словакию и Румынию. Общий объем 720 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

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Также импорт электроэнергии осуществляется в дневные и ночные часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 2707 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 507 МВт.

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включать одновременно мощные электроустройства,также выключать свет в пустых помещениях, желательно перенести стирку на ночные часы.