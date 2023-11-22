В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії

У середу, 22 листопада, Укренерго зафіксував дефіцит електроенергії в Україні. Про це повідомили на сторінці компанії.

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.

Є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС;

У компанії зазначають, що експорт сьогодні здійснювався вночі мінімального споживання до Словаччини та Румунії. Загальний об'єм 720 МВтч, з максимальною потужністю в окремий годинник до 200 МВт.

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Також імпорт електроенергії здійснюється в денні та нічні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний об'єм 2707 МВт · год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 507 МВт.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не включати одночасно потужні електроустрою, також вимикати світло в порожніх приміщеннях, бажано перенести прання на нічний годинник.