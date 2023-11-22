Укрзализныця запустит новые рейсы, среди которых три международных

Укрзализныця презентовала новый график движения поездов на 2024 год. В нем добавилось 14 новых рейсов: 11 внутренних и три международных Днепр-Хелм, Чоп-Вена и Чоп-Прага. Об этом сообщает АО Укрзализныця.

Также назначен ряд внутренних маршрутов:

№51/52 Одесса – Запорожье, который будет курсировать через день, давая в частности днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.

№129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов путем следования.

№216/215 Запорожье - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.

№193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами.

№345/346 Ужгород - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.

№28/27 Киев – Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.

№145/146 Сумы - Рахов сообщит северу с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

№365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.

№368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.

Интерсити №747/748 Киев - Тернополь будет курсировать каждый день и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

Интерсити №745/746 Киев – Львов, гарантирующее утреннее сообщение Львова и Киева.