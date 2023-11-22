Укрзалізниця запустить нові рейси, серед яких три міжнародні

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних Дніпро-Хелм, Чоп-Відень та Чоп-Прага. Про це повідомляє АТ Укрзалізниця.

Також призначено низку внутрішніх маршрутів:

№51/52 Одеса – Запоріжжя, який курсуватиме через день, даючи зокрема дніпрянам додаткову опцію поїздки до Одеси.

№129/130 Кременчук - Чернівці, який курсуватиме за день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст шляхом прямування.

№216/215 Запоріжжя - Чернівці, який щодня курсуватиме та з'єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжем.

№193/192 Кривий Ріг - Ясіня, який курсуватиме через день і вперше з'єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород - Чернівці, який щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ – Мукачеве, закладений у розкладі на пікові дати, з'єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми - Рахів повідомить північ від гірськолижних курортів Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк - Ужгород дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом.

Інтерсіті №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щодня і дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, що гарантує ранкове повідомлення Львова та Києва.