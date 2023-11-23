РФ пытается скрыть массу проблем в Росавиации — ГУР

У российской гражданской авиации из-за санкций появилась масса проблем. Фото: ГУР

Украинские разведчики провели кибероперацию против Росавиации. Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ — Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных — перечень ежесуточных отчетов Росавиации в масштабах всей РФ за более чем полуторагодовалый период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

В течение января 2023 года было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 34 проблемных случая.

За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Потому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через «кустарный сервис» Ирана прошли почти 70% авиапарка.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На «донорство» пустили более 35% самолетов.

В течение января 2023 года среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а в РФ их насчитывается 21.

ГУР отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.