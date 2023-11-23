РФ намагається приховати масу проблем у Росавіації — ГУР

У російської цивільної авіації через санкції виникла маса проблем. Фото: ГУР

Українські розвідники провели кібероперацію проти Росавіації Вдалося отримати секретні документи, що свідчать про авіаколапс РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В результаті кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ — Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація).

Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних — перелік щодобових звітів Росавіації в масштабах усієї РФ за півторарічний період.

ГУР проаналізувало російські документи і дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Головні факти:

Протягом січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Лідером тут став російський близькомагістральний літак Sukhoi Superjet – 34 проблемні випадки.

За перші 9 місяців 2023 року у Росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 2022 році за цей же період було зафіксовано лише 50 випадків. Тобто небезпека польотів зросла втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів з великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації.

На березень 2022 року росіяни мали близько 820 цивільних бортів. Через «кустарний» сервіс Ірану пройшли майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого авіаканібалізму. На «донорство» пустили понад 35% літаків.

Протягом січня 2023 серед 220 судів Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків Boeing, які використовує РФ, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а РФ їх налічується 21.

ГУР зазначає, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилися: заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден за кордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.