В Мариупольском районе оккупанты угрожают депортацией владельцам приглянувшихся домов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в районе появился новый вид «зачистки». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«В Мариупольском районе зачистка набирает новые цвета. Впервые звучит слово «депортация», — написал Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские оккупанты угрожают владельцам домов, которые «приглянулись для дальнейшего заселения», агрессор, не скрывая, обещает сначала «расстрел», а потом через игру «плохой/добрый» — депортацию. В частности, это касается даже тех, у кого есть российский паспорт. Андрющенко отметил, что оккупанты создали комиссии инвентаризации жилья, которые имеют целью выявлять потенциальное подполье и недовольных граждан.

По словам Петра Андрющенко, с января может появиться другая форма «выдворения» мариупольцев из их домов в Россию или Беларусь, что является наиболее вероятным вариантом.

«Однако, вполне возможно мы увидим использование именно наших людей из-за мнимой «депортации» в качестве тарана на границе со странами Балтии и Финляндией», — добавил он.

Напомним, в оккупированном Мариуполе жителям разносят квитанции за потребленную электроэнергию и информацию о плате за отопление. Люди возмущены качеством предоставления услуг. Также жители опасаются, что заставят платить за неполученные услуги.