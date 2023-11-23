У Маріупольському районі окупанти загрожують депортацією власникам будинків, що сподобалися

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у районі з'явився новий вид «зачистки». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«У Маріупольському районі зачистка набирає нових кольорів. Вперше звучить слово «депортація», — написав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що російські окупанти загрожують власникам будинків, які «сподобалися для подальшого заселення», агресор, не приховуючи, обіцяє спочатку «розстріл», а потім через гру «поганий/добрий» — депортацію. Зокрема, це стосується навіть тих, хто має російський паспорт. Андрющенко зазначив, що окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян.

За словами Петра Андрющенка, з січня може з'явитися інша форма «видворення» маріупольців із їхніх будинків до Росії чи Білорусі, що є найімовірнішим варіантом.

«Однак, цілком можливо ми побачимо використання саме наших людей через уявну «депортацію» як тарана на кордоні з країнами Балтії та Фінляндією», — додав він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі мешканцям розносять квитанції за спожиту електроенергію та інформацію про плату за опалення. Люди обурені якістю надання послуг. Також мешканці побоюються, що змусять платити за неотримані послуги.