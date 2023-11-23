Россияне начали третью волну наступления на Авдеевку

Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области. Несмотря на активные атаки, агрессор продолжает нести большие потери. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении», — написал он в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, около города больше месяца продолжаются бои. В настоящее время россияне пытаются техникой атаковать промзону. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

«Ситуация коренным образом неизменна, как было горячо на нашем направлении, так и остается. Враг не оставляет ни желания, ни попыток окружить город. Конечно, они сейчас больше используют пехоту, чем технику. Но ведь несколько дней подряд мы видели немалое применение техники именно на «промке»», — отметил он.

По его словам, все атаки отражены, линия обороны держится.