На Авдеевском направлении «очень горячо», оккупанты пытаются техникой атаковать промзону — глава ГВА

Российские оккупанты не покидают попытки окружить Авдеевку, около города больше месяца продолжаются бои. В настоящее время россияне пытаются техникой атаковать промзону. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



«Ситуация коренным образом неизменна, как было горячо на нашем направлении, так и остается. Враг не оставляет ни желания, ни попыток окружить город. Конечно, они сейчас больше используют пехоту, чем технику. Но ведь несколько дней подряд мы видели немалое применение техники именно на «промке»», — отметил он.



По его словам, все атаки отражены, линия обороны держится.



«Даже были определенные успехи у наших ребят, некоторые контратаки выполняли. Ситуация очень напряженная, но контролируемая», — подчеркнул глава ГВА.



Барабаш подчеркнул, что россияне использовали технику в направлении «промки», потому что там есть асфальтное покрытие: «Что касается флангов, то там они не применяли, потому что почвы очень тяжелые, глиноземы так называемые», — пояснил он.



В Авдеевке сегодня ночью был мороз, температура была -3 -4, снегопада еще не было, однако земля еще сырая и мокрая.



В городе к утру 21 ноября остается 1383 человека.



Напомним, войска РФ в ходе наступления подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Его захват сильно затруднит снабжение сил ВСУ в городе.